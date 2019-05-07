شاهد.. السودان يُوثق ثورته على البشير من خلال لوحة فنية

يستعد سكان الخرطوم للوقوف على الاحتجاجات المستمرة في السودان من خلال عيون عدد من الفنانين الذين ينشطون في مجال الكتابة على الجدران، حيث يعكف هؤلاء الفنانون على محاولة ابتكار لوحة بصرية للانتفاضة التي أطاحت بالرجل القوي عمر البشير الشهر الماضي.

وزين الفنانون جدران الخرطوم بذكرياتهم عن الاحتجاجات، ورسموا وجوه المتظاهرين وأولئك الذين قتلوا خلال الأحداث.

يهدف المشروع إلى إعداد رسم كبير على قطعة قماش وتعليق اللوحة في جميع أنحاء المدينة. الرسومات لم تشمل لوحات الاحتجاجات المستمرة فحسب، بل حملت أيضًا توقيعات جميع أولئك الذين كانوا حاضرين منذ أن انتقل المحتجون إلى الإعتصام أمام وزارة الدفاع في 6 أبريل/نيسان.