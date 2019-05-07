شاهد: عرض للفيلة تكريما لتولي ملك تايلاند الجديد العرش

بعد يوم من تجمع آلاف التايلانديين أما قصر بانكوك الكبير للاحتفال بتولي الملك ماها فاجيرالونغكورن عرش تايلند، ظهر عشرات من رعاة وتدريب الفيلة المهرة لتكريم الملك الجديد، وقد ارتدوا ثيابا صفراء، ورافقهم في العرض 11 فيلا جرى طلاء جلدها، وقد جئ بها من أنحاء مختلفة من البلاد. ويعد الفيل الأبيض في تايلاند رمزا مقدسا للسلطة الملكية، وقد استعمل كرمز على علم البلاد حتى سنة 1917. وتولى فاجيرالونغكورن العرش بعد وفاة والده الملك بوميبول أدوليادي سنة 2016، والذي ساد ملكه سبعة عقود.