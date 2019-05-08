شاهد: العثور على حوت نافق على شاطئ سان فرانسيسكو

عثر أمريكيون على حوت نافق على ساحل سان فرانسيسكو، بعد ان تسبب اصطدامه بسفينة في موته. وتبلغ أنثى الحوت من الطول 41 قدما. و قال مركز الثديات البحرية إن الحوت أخضع للتشريح، وإن جمجمته والجزء العلوي من عموده الفقري تعرضا لكسور. ونصح أطباء المترجلين على الشاطئ بعدم الاقتراب من الحوت أو اعتلاءه، لأن ذلك له تداعيات صحية مضرة وهو أيضا غير قانوني. وهذا هو تاسع حوت يعثر عليه نافقا على ساحل سان فرانسيسكو منذ شهر آذار/مارس. وتلقى الحيتان حتفها إما بسبب الاصطدام بالسفن أو بسبب سوء التغذية.