شاهد: دوامة مياه ضخمة تتشكل على سواحل سنغافورة

تشكلت السبت فجأة دوامة مياه ضخمة أحد شواطىء سنغافورة. وتداول شهود صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر دوامة المياه بالقرب من الشاطئ الجنوبي للجزيرة وأيضًا بالقرب من المعلم التاريخي مارينا باي ساندز. وقال الشهود لوسائل الإعلام المحلية إن دوامة الماء استمرت لمدة 20 دقيقة. هذا وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد توقعت هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة مصحوبة برياح عنيفة على المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى لسنغافورة في حوالي الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي في نفس التوقبت الذي شوهدت فيد الدوامة.