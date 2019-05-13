شاهد: الشرطة تقمع مسيرة تطالب بحقوق المثليين في كوبا

نظم ناشطوا حقوق المثليين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة غير مصرح بها في ثمانية أحياء من الطرق الرئيسية في هافانا، قبل أن توقفهم الشرطة.

وكانت المسيرة هي الثانية خلال نحو شهر التي تنظمها منظمة غير حكومية في كوبا، وهو أمر غير معتاد إلى حد كبير في بلد تكون فيه جماعات المجتمع المدني القانونية الوحيدة هي أذرع فعلية للحكومة الشيوعية و لديها الحق في النشاط و تنظيم المظاهرات.

وتم إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين عندما حاولوا دفع حواجز قوات الشرطة والاستمرار من شارع برادو إلى ماليكون المتنزه البحري الشهير بالعاصمة.

يذكر أن المسيرة تم تنظيمها باستخدام الإنترنت حيث دعا نشطاء حقوق المثليين بعد أن ألغت منظمة حقوق المثليين التي تديرها الحكومة مسيرة يوم السبت.