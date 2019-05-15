شاهد: منظمة السلام الأخضر في حملة موسيقية تحسيسية للحفاظ على المحيطات

نشرت منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" المدافعة عن البيئة مقطع فيديو لموسيقيين من النرويج وهم يعزفون في تومبلفيوردن شمال البلاد مستخدمين آلات منحوتة من جليد القطب المتجمد الشمالي. وتتكون الفرقة من أربعة موسيقيين يعزفون على البوق والتشيلو والطبل الإيقاعي والاكسيلوفون.

وعزفت الفرقة الموسيقية أغنية "ذكريات المحيط" في مكان سجلت فيه درجات الحرارة 12 درجة تحت الصفر. وتأمل منظمة "السلام الأخضر" من خلال الفيديو إطلاق حملة تحسيسية لتوعية الشعوب والحكومات بالمخاطر التي تهدد المحيطات وخاصة المحيط المتجمد الشمالي.