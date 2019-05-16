قوة الرياح لم تتساهل مع المتنافسين في جولة بطولة العالم للألواح الشراعية في اليابان

شهدت جولة يوكوسوكا من منافسات كأس العالم للألواح الشراعية في اليابان عدة إقصاءات بسبب عدم التناسق مع الرياح التي هبت بقوة تراوحت ما بين 3 و11 عقدة. ففي منافسات الرجال أقصي ثلاثة من اللاعبين المخضرمين أما في المنافسات النسائية، فخرجت سبع لاعبات من المنافسة. وتحتاج هذه المسابقات ؟إلى التركيز وضبط الوقت مع قوة الرياح ومهارة إستخدام اللوح الشراعي، حيث لا يمسح بالخطأ. في نهاية الجولة تمكن الفرنسيان دلفين كوزين كويستيل وبيير مورتون في أول مشاركة لهما بعد أول ظهور في فرنسا بالحفاظ على الريادة وضمان المركز الأول على منصة التتويج في اليابان.

دلفين كوزين كويستل أنهت أسبوع المنافسات برصيد 3.5 نقاط لتحصل على أول فوز نسائي في سباق الرقائق الذهبية. الجولة المقبلة ستقام في الفترة من 18 إلى 23 مايو/أيار الجاري في كوريا الجنوبية.