شاهد.. ماكرون يلتقي زعماء قبائل برازيلية في باريس

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو في قصره راوني ميتوكتير زعيم احدى القبائل البرازيلية، خلال جولته الأوروبية التي تستمر ثلاثة أسابيع، يسعى فيها للحصول على دعم مالي لحماية الأمازون، موطن قبيلته. زعيم قبيلة كايابو سيلتقي رؤساء دول والبابا فرنسيس ومجموعة من المشاهير للتوعية بما يحصل من تقطيع لأشجار غابة الأمازون، ويتمنى أيضا أن يحصل على مبلغ مليون دولار للمضي بحملته التوعوية. يذكر أن عدد أفراد القبائل الهندية في البرازيل حوالي 850 ألف نسمة وهو ما يشكل أقل من 1% من مجمل سكان البلد.