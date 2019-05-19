شاهد: أشكال وقصات غريبة في بطولة العالم للحى والشوارب

تنافس عشاق الشوارب واللحى من جميع أنحاء العالم في بطولة العالم للحى والشوارب بمدينة أنفارس في بلجيكا، حيث عرض المشاركون بفخر قصاتهم. وشارك المئات من الرجال هذه الطبعة في فئات "الشارب الإمبراطوري" و"اللحية الطبيعية الكاملة أكثر من 30 سم". غاري فولكنر، متسابق تعود على المشاركة في هذه البطولة حصل على المركز الثالث في فئة اللحية الكاملة. البطولة تقام كل عامين في دولة مختلفة منذ العام 1995. ومن المنتظر أن يلتقي عشاق اللحى والشوارب في منافسة مقبلة بأوكلاند في نيوزيلندا في العام 2021.