شاهد: لحظة انهيار مبنى برج مارتن في بيت لحم

انهار 16 ألف طن من الخرسانة والفولاذ في غضون ثوانٍ الأحد بعد تفجير برج مارتن، المقر العالمي السابق لشركة صناعة الفولاذ في بيت لحم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة. وشاهدت الحشود هدم أطول مبنى في المنطقة المتكون من 21 طابقًا تم افتتاحها في ذروة قوة وربحية شركة بيت لحم للحديد. وكانت الشركة، ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في أمريكا في العام 2003. المبنى يبلغ من العمر 47 عامًا وحصل على مكان في السجل الوطني للأماكن التاريخية على الرغم من صغر سنه نسبيًا. وظل مبنى مارتن تاور شاغرا لمدة عشر سنوات.