شاهد: "شيميرا" للألعاب يجمع عشاق الرياضات المختلفة والمبتكرة في طوكيو

تنظم طوكيو للعام السابع على التوالي "شيميرا للالعاب" وهو حدث رياضي يجمع متسابقين من المحبين للرياضات الخطيرة والفنون والرقص ولكن أيضا مزيجا من الرياضات البديلة مثل اليويو والرقص بالكرة او على الحبال.

وتلعب "شيميرا"دورا مهما في تعريف الناس بالرياضات والأنشطة الجديدة وغير العادية والتي تمزج بين أنواع مختلفة من الفنون والرياضات مثل كرة القدم والرقص.

ويقول شو تاكادا الذي فاز بالمركز الأول في مسابقة اليويو العالمية لثلاث سنوات متتالية، : "هذا الحدث رائع لأنه يمكنك تجرب مهاراتك مع العديد من الثقافات المختلفة، ويشمل ذلك لعبة اليويو التي تعد رياضة جديدة وآمل أن يتمكن الكثير من الناس من تجربتها والاستمتاع بها".