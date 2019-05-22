شاهد: أستراليا تحمي حيوانات البيلبي خوفا من الانقراض

يعتبر البيلبي رمزا لعيد الفصح في أستراليا وليس الأرنب كما هو الحال في معظم الدول الغربية. وهناك مخاوف متزايدة في صفوف أنصار حماية البيئة والطبيعة بأستراليا من تعرض هذا الحيوان إلى الانقراض في نهاية المطاف إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته.

وحسب تقرير تابع لمؤسسة الحياة البرية الأسترالية فقد شهدت أعداد حيوانات البيلبي تراجعا منذ الأمراض التي انتشرت في جنوب البرية الأسترالية في العام 1912، كما يكمن التهديد الفعلي لحيوانات البيلبي في الثعالب والقطط البرية التي تنتشر في الصحاري القاحلة بحضيرة "بيليغا" الوطنية على حدود كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.

ومنذ سنوات قامت السلطات الأسترالية عبر سياج بفصل الأرانب والثعالب والقطط، وهو ما سيسمح لبعض الحيوانات المحلية بالتحرك بحرية مرة أخرى. ويأمل القيّمون على هذا البرنامج بعودة حيوانات البيلبي.