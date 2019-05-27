شاهد: مجموعة من متسلقي الجبال يعبرون ممر هيلاري ستيب باتجاه قمة إفرست

أظهر فيديو نشر بتاريخ الثالث والعشرين من أيار/مايو مجموعة من متسلقي الجبال وهم في طريقهم نحو قمة إفرست في النيبال، فيما يتقدمون فيما يعرف بالإنجليزية بمرر "هيلاري ستيب"، وهو عبارة عن تشكل صخري عمودي يقود إلى قمة الجبل. ومن المعلوم أن متسلقي الجبال يرتادون دائماً هذا الممر الوعر المكسي بالجليد، والذي تحيط به الجروف الصخرية من الطرفين. وكان المتسلق البريطاني روبرت فيشر (44 عاماً) قد توفي في الممر منذ يومين (أي بتاريخ الخامس والعشرين من أيار/مايو) بعد أن ضعف جسمه كثيراً وعجز عن نزول القمة. ويحيل الأطباء حالات الموت في الجبال إلى الإرهاق الشديد إجمالاً. في حالة فيشر، توفي الأخير في منطقة من الممر تعرف بـ"منطقة الموت" حيث منسوب الأكسيجين منخفض جداً.