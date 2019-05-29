مقتل سبعة أشخاص إثر غارات جوية في شمال سوريا

أصدر الدفاع المدني السوري، المعروف أيضًا باسم "الخوذات البيضاء"، مقاطع فيديو يوم الثلاثاء تظهر رجال الإنقاذ وهم يسحبون الناس من تحت المباني المنهارة في قرية سفوهن. قُتل سبعة أشخاص يوم الثلاثاء إثر غارات جوية شنتها الحكومة السورية والروسية في شمال غرب البلاد بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تركزت الغارات الجوية الحكومية، المدعومة من روسيا، على جنوب محافظة إدلب والمناطق القريبة من حماة، مما أدى إلى ترحيل حوالي 250 ألف شخص.

وقالت منظمة حقوق الإنسان إن امرأة قتلت في انفجار قنابل برميلية في سفوهن، بينما أفاد إتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة بأن عدد القتلى نتيجة القصف متوقع أن يرتفع الى 229 مدنياً وجرح حوالي 727 شخصا.