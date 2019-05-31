شاهد: حشود من المسلمين يؤدون صلاة آخر جمعة من رمضان في بنغلادش والقدس

في آخر يوم جمعة من شهر رمضان، تجمع مئات المسلمين في أحد مساجد دكا عاصمة بنغلادش لأداء الصلاة، واكتظ المسجد بالمصلين ما دفع بالحشود منهم إلى الصلاة في الشوارع المحيطة بالمكان. ويعد الإسلام دين الدولة في بنغلادش، حيث يعتنق 90% من السكان العقيدة الإسلامية . وفي القدس المحتلة أدى الفلسطينيون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وسط حضور مكثف للشرطة الإسرائيلية في المدينة العتيقة، وذلك بعد قتل فلسطيني يشتبه في إقدامه على طعن إسرائيليين وصفت إصابة أحدهما بالبليغة. أما الفلسطينيون الذين لم يستطيعوا التوجه إلى القدس ، فقد أقاموا الصلاة قرب حاجز في بيت لحم، بعيد وقوع إطلاق نار في المنطقة وفق ما أفادت به تقارير. كذلك قتلت الشرطة الإسرائيلية الطفل الفلسطيني عبد الله غيث البالغ من العمر 16 سنة قرب بيت لحم، عندما حاول تسلق حاجز فاصل بين بيت لحم والقدس، حيث كان يريد الصلاة في المسجد الأقصى بحسب ما صرح به والده، إلى ذلك أصيب شاب آخر برصاص حي على مستوى المعدة. وتفرض الشرطة الإسرائيلية قيودا على الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، لدخول المدينة المقدسة.