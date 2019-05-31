شاهد: طيارون يرتدون ملابس بمحركات نفاثة يحلقون في سماء انجلترا

حلّق طيارون يرتدون حُلات تعمل بمحركات نفاثة في السماء فوق منطقة غلوستر دوكس في انجلترا. وقالت شركة غرافيتي للصناعات، التي صنعت الحُلات، إنها المرة الأولى التي تجعل ثلاثة طيارين يحلقون في نفس الوقت.

وكان أحد الطيارين هو مؤسس الشركة البريطانية ورئيسها ريتشارد براونينغ. وبدأ التاجر السابق إعداد هذه الملابس في مرآبه الخاص مع أصدقاء له قبل عدة سنوات.

ولبراونينغ رقم قياسي عالمي مسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعلى سرعة لحُلة تعمل بمحركات نفاثة، مستخدما طرازا سابقا للحُلة التي وصلت سرعتها إلى 51.5 كيلو متر في الساعة عام 2017.

ويعتزم براونينغ الآن إنشاء أول سلسلة في العالم للملابس التي تعمل بمحركات نفاثة، والتي من المتوقع إطلاقها في 2020. والمناورات التي جرت يوم الجمعة كانت عرضا لما سيأتي في السلسلة. وتتميز الحُلات بخمس محركات تيربو نفاثة منهم، اثنان صغيران على كل ذراع وواحد أكبر على الظهر.