شاهد: معلم في غانا يرقص للتلاميذ تيسيرا لتعليمهم

بعد الشهرة التي وجدها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر أشرطة تصوره وهو يرقص مع تلامذته، قال المعلم الغاني ساكي بيري إنه جعل تعليم الأطفال ممتعا، بما يمكنهم من استيعاب المواضيع الصعبة وكسب الثقة بالنفس. ويقول بيرسي إنه لا حظ قلة تفاعل التلاميذ مع المدرسين وإن المزارعين من الأهالي في أوبو كاواهو في غانا غالبا ما يأخذون أبناءهم من المدرسة للعمل في المزارع، وذلك ما جعله يفكر في طريقة غير معهودة، لجعل المدرسة أكثر جاذبية لدى الأطفال، فكانت فكرة إدماج الرقص لخلق مودة بين التلاميذ والمدرس.