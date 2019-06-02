مؤيدو المثليين والمتحولين جنسيا في كوريا الجنوبية يدعون إلى المساواة

نزل مؤيدو المثليين والمتحولين جنسيا إلى شوارع سيول عاصمة كوريا الجنوبية خلال مهرجان سنوي، وذلك بعد أن أصبحت تايوان البلد الآسيوي الوحيد الذي يقر رسميا زواج المثليين. وانضم آلاف المثليين والمتحولين جنسيا إلى المهرجان في دورته العشرين، مطالبين بالمساواة وتقنين الزواج المثلي في البلاد. في الأثناء تجمع مئات من المعارضين للمتظاهرين المثليين ومعظمهم من الكنيسة في الشارع نفسه، مرددين شعارات رافضة لزواج المثليين، ومعتبرين المثلية خطيئة.