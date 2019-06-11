شاهد: رسام من إفريقيا الجنوبية يرسم مشاهير العالم بالقهوة

منذ أن أسقط إينوش ملانجيني، وهو رسام عِصاميّ من إفريقيا الجنوبية، فنجاناً من القهوة على إحدى رسماته، بدأ يستخدم القهوة كمادة أساسية في أعماله الفنية. ويقول ملانجيني إنه لا يملك دائماً الموارد اللازمة لشراء الألوان ومعدات الرسم، ولذا يستخدم القهوة. ونجح صاحب الأعوام السبعة والعشرين بالحصول على شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنجز بورتريهات لشخصيات عالمية معروفة منها الكوميدي تريفو نوا الذي يعمل في الولايات المتحدة الأميركية. ويحلم ملانجيني بالالتحاق بمدرسة للفنون الجميلة ولكنه لا يملك الموارد المادية للقيام بذلك...