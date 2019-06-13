شاهد: اعتقال نحو ألف شخص في احتجاجات على نتائج الانتخابات في كازاخستان

تم اعتقال قرابة ألف شخص في كازاخستان بعد احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية بحسب ما أعلنته السلطات القضائية في هذا البلد.

وقال مكتب المدعي العام الكازاخستاني في بيان أصدره، أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناءً على "مشاركتهم في مظاهرات غير مصرح بها وعدم احترامهم لتعليمات الشرطة، تم الحكم على 957 شخصًا، من بينهم 670 لا يزالون قيد الاحتجاز ".

هذا وقد تم انتخاب قاسم- جومارت توكاييف رئيسًا الأحد الماضي حيث حصل على أكثر من 70٪ من الأصوات ما أثار موجة احتجاجات منذ صدور النتائج.