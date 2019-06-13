فيديو: في روسيا فقط... سيارة "بنتلي" مجنزرة

توصلت مجموعة من مطوري قطع السيارات في روسيا، إلى إختراع جديد يخول للسيارات أن تتمع بقوة دفع الدبابات واجتياز كل العوائق والأجسام والطرق الوعرة والوحل الثقيل بشكل سلس و انسيابي. وقد وقع الاختيار على سيارة من نوع بانتلي لتزويدها بالاختراع الجديد ويقول عنها مخترعوها إنها سهلة القيادة بعد التغييرات التي أدخلوها عليها. الروسي كونستانتين زاروتسكي صاحب الاختراع، يقول إن القيادة لا تختلف عن قيادة السيارة العادية. لقد كلفني تقديم هذا الاختراع سبعة أشهر من التجارب الدقيقة حتى توصلت إلى هذه النتيجة التي تشاهدونها الآن، سأعمل على مزيد من تطوير اختراعي حتى يصل لأكثر عدد من الناس.