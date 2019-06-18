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شاهد: فتيات يتنافسن في بطولة ألعاب "دمى رأس الفرس" في فنلندا

شارك أكثر من 400 شخص من هواة ألعاب دمى رؤوس الفرس في بطولة اللعبة الثامنة المقامة في مدينة سينايوكي الفنلندية. ويقوم المشاركون في البطولة بالتنافس في مسابقات عدة مستوحاة من بطولات الفروسية الحقيقة. ورغم أن معظم المشاركين هم من البنات البالغة أعمارهن 10 إلى 18 عاماً، بات هناك اهتمام متنام بالبطولة لدى الذكور ينعكس في زيادة أعداد المشاركين منهم كل عام. الاهتمام بهذه الرياضة، التي غالباً ما تصنع دماها يدوياً، يتزايد تدريجياً حيث وصل عدد حاضري البطولة هذا العام نحو 2500 شخص.

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