شاهد: مجموعة "تمرد الانقراض" تغلق شوارع لندن لإنقاذ الهواء

عشرات المتظاهرين والناشطين البيئيين خرجوا إلى شوارع لندن يوم الأربعاء 19 يونيو - حزيران في محاولة جريئة لتسليط الضوء على مستويات تلوث الهواء في العاصمة البريطانية.

مجموعة "إكستنكشن ريبيليون - تمرد الانقراض" اغلقت المرور في المركز السياحي للمدينة في كامدن. بينما انقسم الناس حولهم ما بين موال للناشطين ومعارض لهم، ومنهم من اعتبر التظاهرة نوع من أنواع العصيان.

أحد المتظاهرين اعتذر عن تعطيل لحركة المرور لكنه قال أيضا " لن يكون هناك مستقبل في حال لم يبدأ الناس بالحركة الآن".