اليابان تستعد للألعاب الأولمبية 2020 بمصغرات تحاكي كل الرياضات المشاركة
ملاعب صغيرة وأدوات رياضية ومنمنمات جذابة بالإضافة إلى دمى بوضعيات مختلفة حولت 55 رياضة أولمبية إلى مشاهد مصغرة عرضت في صالة بغرفة الصناعة والتجارة في طوكيو، كجزء من فعاليات الاستعداد للألعاب الرياضية الأولمبية التي ستستضيفها العاصمة اليابانية عام 2020.
بعض المصغرات والدمى صنعت بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتم طلاؤها يدويا لتمثل جميع الرياضات التي سوف يمارسها المشاركون في الأولمبياد، مثل كرة السلة والكارتيه ولوح التزلج وركوب الأمواج وتسلق الجبال وغيرها.