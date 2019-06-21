شاهد: قام بسحل شرطي أثناء محاولة لتوقيفه في ولاية فلوريدا

أعلن مسؤول في ولاية فلوريدا الأمريكية، توجيه تهمة القتل للشاب كريستوفر ستيفان لويس البالغ من العمر 19 عاما، بعد أن أقدم على سحل شرطي - حاول توقيفه - حوالي 100 قدم.

وقال الملازم كيم مونتس، مسؤول الإعلام في دورية الطريق السريع في فلوريدا إن سيارة نوع تويوتا كورولا بيضاء اللون، وموديل العام 2014 كانت تسير بسرعة 81 ميلًا في الساعة على مسافة 40 ميلًا، عندما حاول الشرطي فيكتور ريفييرا توقيفه.

وحاول لويس الهروب ومن ثم اضطر للتوقف عندما اصطدم بتقاطع للطريق مع قضبان لسكة حديد. ترجل من السيارة وحاول الهروب سيرا على الأقدام. إلا أنه سرعان ما عاد بعد مرور القطار لاستقلال سيارته. ولدى محاولة رجال الشرطة الإيقاع به، تابع سيره دون توقف بالرغم من تعلق أحدهم بسيارته، معرضا حياة الشرطي للخطر.