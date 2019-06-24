شاهد: فرقة كونغولية تستعين بالقمامة في كينشاسا لإنتاج آلات موسيقية

يقضي أفراد فرقة موسيقية كونغولية وقتاً في مكب نفايات في كينشاسا قد يماثل الوقت الذي يقضونه في التدرب على العزف والأداء، أما لماذا؟ فالجواب يكمن بقيامهم بعمل مزدوج الفائدة: من ناحية ينتجون الموسيقى ويطربون جمهورهم، ومن ناحية أخرى يسهمون بعمل بيئي مهم!

فرقة "فولو موزيكي" والتي يعني اسمها باللغة العربية "موسيقى من القمامة"، تقوم بالاستعانة بأكبر مكبات القمامة في كينشاسا للقيام بصنع آلاتها الخاصة عوضاً عن شرائها، وهي بذلك تقوم بإعادة تدوير الفضلات وترفع الوعي بأهمية ذلك، في المدينة التي تنتج 9 آلاف طن من القمامة يومياً، وهو ما رفع من شعبية هذه الفرقة بين الجمهور المحلي.