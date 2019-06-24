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شاهد: آلاف المثليين يمشون في مسيرة حاشدة في ساو باولو البرازيلية

مشى مئات الآلاف يوم أمس الأحد 23 يونيو/حزيران في شوارع ساو باولو البرازيلية. وتتزامن مسيرة "فخر المثلية" لهذا العام مع احتجاجات تشهدها البرازيل بين الفينة والأخرى ضدّ السياسات التي يتبع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي لم يتردد منذ وصوله إلى الحكم بإظهار عدائه الواضح للمثليين. ووصف بولسونارو نفسه بالكاره للمثلية الجنسية، وفي إحدى المرات قال إنه يفضل فقدان ابنه في حادث سير على أن يصبح مثليا. وحمل المحتجون اللافتات التي تطالب بإسقاط الرئيس.

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