شاهد.. فواكه مثلجة ودم أرنب مجمد وجبات الطعام في حديقة حيوانات باريس لمكافحة الحر

طريقة طريفة ابتكرها القائمون على حديقة الحيوانات في باريس يوم الأربعاء، للتخفيف من حرارة الطقس على سكان حديقتهم، فقد لجأوا إلى تقديم الأطعمة المجمدة كوجبات.

أحد المسؤولين عن الحديقة قال إن مواجهة الحر الشديد باستخدام المياه والثلج طريقة متبعة منذ سنوات، وتعتمد على نوع الحيوانات، فالحيوانات التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل دائم يتم تقديم الفاكهة المثلجة كوجبات طعام بالإضافة إلى تقديم كميات أكبر من مياه الشرب، أما طائر الطوقان وآكل النمل فيتم رشهم بالماء لتبريدهم، بينما يتم تقديم قالب من دم الأرنب المجمد وفي داخله رأس أرنب للقطط المتوحشة.