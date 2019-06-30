شاهد: بقايا جسر جنوة بعد تفجيره وانطلاق اشغال بناء الجسر الجديد

بعد تفجير خبراء لما تبقى من جسر موراندي في مدينة جنوة الإيطالية، الجمعة، تشرع السلطات في رفع أكوام الركام تمهيدا لبداية أشغال بناء جسر جديد صممه الإيطالي رينزو بيانو.

وتم إجلاء حوالي 3500 من السكان المحليين من منازلهم قبل الشروع في العملية، وتقرر هدم الجسر من اجل اعادة بنائه عقب حادثة انهيار اجزاء منه في أغسطس/ آب 2018 بسبب هطول أمطار غزيرة، وأدى الانهيار حينها إلى وقوع 43 قتيلا بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

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