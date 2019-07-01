الشرطة التركية تفرق تجمعا للمثليين في اسطنبول

تجمع مئات النشطاء وسط مدينة اسطنبول التركية، دعما لحقوق المثليين والمتحولين جنسيا، قبل أن تقوم الشرطة بتفريق الحشد الحاضر في المظاهرة، التي منعتها السلطات التركية للسنة الخامسة. وقال المنظمون إن حاكم المدينة منع مسيرة للمتظاهرين، كان يفترض أن تنطلق من وسط تقسيم باتجاه غرب المدينة، لكن الشرطة لم تسمح سوى لممثلين عن المظاهرة بإلقاء كلمة قصيرة إلى وسائل الاعلام، قبل ان يتم تفريق الحشد بواسطة الغازات المسيلة للدموع. ورغم أن للمثليين وضعا قانونيا في تركيا منذ عقود، فإن المنظمات الحقوقية تقول إن التمييز ضد هذه الفئة ينتشر على نطاق واسع.