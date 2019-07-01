شاهد: ترامب على الحدود بين الكوريتين ولقاء تاريخي مع كيم جونغ أون

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة تاريخية اليوم الأحد 30 يونيو/حزيران عندما وطأت قدماه كوريا الشمالية، في مواصلة لولعه بالتباهي والمفاجآت إذ أجرى محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وقال ترامب لدى جلوسه مع كيم "عبور هذه الخط كان شرفا عظيما" وذلك في إشارة إلى عبوره الوجيز إلى الجانب الكوري الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح.

واتفق الجانبان على استئناف المحادثات النووية المتوقفة.