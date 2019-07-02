7 قتلى ومئات المشردين بسبب فيضانات في منطقة اركوتسك الروسية

فقد سبعة أشخاص على الأقل حياتهم وشرد آلاف آخرون بسبب فيضانات اجتاحت منطقة اركوتسك الروسية. وتسببت الامطار الغزيرة التي ظلت تهطل على مدى أسبوع كامل في فيضان بحيرة بايكال ونهر انغارا، فاجتاحت المياه أكثر من 50 مدينة وقرية في هذه المنطقة السيبيرية. ومع نهار الإثنين بدأت فرق الطوارئ الروسية بتطهير المناطق المتضررة من مخلفات الفيضان، وإعادة البنى التحتية الرئيسية إلى وظيفتها، فيما بدأ بعض الأهالي بالعودة إلى منازلهم لتقييم حجم الأضرار. ويتوقع ان تهطل مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.