شاهد: كسوف كلي للشمس في تشيلي والأرجنتين

تجمع علماء الفلك وهواة مراقبة النجوم والكواكب من جميع أنحاء العالم في جبال الأنديز في الشيلي لمتابعة عملية كسوف الشمس.

وتعتبر فيكونا بمنطقة كوكيمبو في الشيلي نقطة جذب شهيرة للوقوف على الظواهر الفلكية حيث استقطبت عشاق الظواهر الفلكية الذين جاءوا بخيامهم وتلسكوباتهم لمشاهدة ظاهرة الكسوف عن قرب حيث سيحجب القمر قرص الشمس، ويظهر ضوء أبيض من الغلاف الجوي الخارجي للشمس.

وسيدوم الكسوف الكلي للشمس 4 دقائق ونصف الدقيقة، ولن يكون مرئيا في أي مكان من نصف الكرة الشمالي حيث ستكون الشيلي والأرجنتين من أفضل الأماكن لمشاهدته، وعلى هذا الأساس أطلق عليه اسم "الكسوف الكلي لأمريكا الجنوبية".

وينتج الكسوف عند مرور القمر بين الأرض والشمس، ما يحجب الشمس عن أنظار سكان كوكبنا، حيث يغطي قرص القمر بشكل كامل الشمس في السماء.