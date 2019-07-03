شاهد: عرض الهيكل الواقي الجديد للمفاعل النووي رقم 4 في محطة تشيرنوبيل

عرض الخبراء الثلاثاء الغطاء الجديد الذي تم بناؤه لحصر المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا التي شهدت أسوأ كارثة نووية في العالم في 26 أبريل/ نيسان 1986.

المفاعل النووي رقم 4 انفجر بعد ضغط كبير خلال تجربة واستغرقت جهود البناء المعقدة لتأمين نواة المفاعل المنصهر و200 طن من المواد المشعة تسع سنوات لاستكمالها تحت رعاية البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وقد كلّف الهيكل الواقي بأكمله حوالي 2.1 مليار يورو.

وقام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بإدارة صندوق بمساهمات من 45 دولة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 715 مليون يورو من موارده الخاصة.

ويُعدّ هذا الهيكل أكبر بنية أرضية متحركة يتم بناؤها على الإطلاق، حيث تبلغ مساحته 257 مترًا مربّعا ويزن أكثر من 36 ألف طن.

وكانت الكارثة النووية التي حدثت يوم سبت 26 أبريل/ نيسان 1986 في محطة تشيرنوبيل الواقعة بالقرب من مدينة بريبيات في شمال أوكرانيا السوفياتية ، قد خلفت 36 قتيلا وإصابة أكثر من 2000 شخص، بحسب السلطات السوفياتية أنذاك.