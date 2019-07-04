"سبايدرمان" ينير سماء البندقية احتفالا باصدار أحدث أفلام "الرجل العنكبوت"

تم إضاءة سماء ساحة سان ماركو (بيازا سان ماركو) وهي إحدى أهم الساحات الإيطالية الشهيرة، وقلب مدينة البندقية، احتفالا بإصدار أحدث أجزاء سلسلة "الرجل العنكبوت"في فيلم "Spider-Man: Far From Home".

وكان الحدث بمثابة تكريم للفيلم الذي تم تصوير بعض مشاهده في المدينة الشهيرة. ويجسد شخصية بيتر باركر الممثل البريطاني البالغ 22 عاما توم هولاند، ويشاركه في البطولة كل من الممثل الأمريكي جاك جيلينهال نجم دوني داركو، والممثلة والمغنية الأمريكية زندايا.