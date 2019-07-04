شاهد: جدّة بولندية في ال84 تدق باب الموضة والأزياء فماذا قالت عن حياتها كعارضة ؟

يبدو أن الممثلة البولندية السابقة هيلينا نوروفيتش، التي تبلغ من العمر 84 عاما نجحت في دخول عالم الأزياء، لتصبح العارضة الأكبر سنا في بولندا. هيلينا نوروفيتش أكدت أن هناك حياة أخرى بعد التقاعد حيث تبدو في غاية السعادة وهي تروي يومياتها على منصات العرض وظهورها أمام الكاميرا. ويمثل عالم الموضة والأزياء يمثل حياة جديدة بالنسبة لهيلينا نوروفيتش، التي دخلت هذا الميدان قبل 4 سنوات.

حياة الجدّة نوروفيتش المهنية تحكمها الأضواء والكاميرات والحركة وجلسات التحضير والماكياج، فهي كثيرا ما تغير الفساتين من أجل حصص التصوير، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من يومياتها. وفي هذا الشأن تؤكد نوروفيتش أنها لا تشعر كثيرا بالارتياح أمام عدسات الكاميرا.

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وتعتبر هيلينا نوروفيتش أن حياتها الثانية ومهنتها في عالم الموضة وعرض الأزياء فرصةٌ تُلهم كبار السن الآخرين، وتساعدهم على منحهم ثقة وإيمانا أكبر بقدراتهم وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم. وعلى هذا الأساس فهي تدعو النساء لعدم التوقف في سن التقاعد وعليهن الاستمرار في نشاطهن المهني.

وقالت نوروفيتش: "نعم، أنا سعيدة الآن ولدي شعور بأن الحياة منحتني سلة هائلة مليئة بالسعادة وسأحاول استخدام هذه السعادة طالما أني أملك الحيوية والرغبة في أن أكون نشيطة".