شاهد: ناشطو حقوق الحيوان يتظاهرون لإنقاذ الثيران في إسبانيا

خرج مئة ناشطة وناشط شبه عراة إلى شوارع مدينة بامبلونا الإسبانية يوم الجمعة 5 يوليو - تموز احتجاجا على القسوة التي يتعرض لها الثيران، أيام قبل انطلاق مهرجان سان فيرمين الشهير.

الناشطون من جمعيتي بيتا وأينما ناتوراليس افترشوا الأرض وتمددوا على رسوم بخطوط بيضاء، تشبه تلك التي تضعها الشرطة حول جثث القتلى في إشارة إلى ضحايا هذه "الرياضة" من الثيران، كما قام بعضهم بإلصاق رماح مزيفة على ظهورهم وحملوا لافتات تدعو لوقف مصارعة الثيران.

وتقول جمعية بيتا إن 54 ثورا سوف يشارك في مهرجان مصارعة الثيران هذا العام في البلاد، رغم أن هذا التقليد بات ممنوعا في أكثر من 100 بلدة إسبانية.