شاهد: جزازون لصوف الخرفان يتنافسون على كبرى الجوائز في فرنسا

على مدى اربعة ايام يتبارى المشاركون في مسابقة لجز صوف حوالي 5 آلاف خروف، لنيل الجائزة الكبرى في مدينة "لودورا" الفرنسية. وتعد مهنة الجز حرفة يتم عادة توارثها من جيل إلى جيل في هذا البلد. ويتعين في هذه المسابقة جز صوف الخروف الواحد قطعة واحدة، ويتم تقييم العملية وفقا لنوعية الجز ومدى السرعة في إتمامها. ويشارك في هذه المسابقة أكثر من 300 متسابق من 34 دولة. وهذه هي المرة الاولى التي تنظم فيها فرنسا مثل هذه المسابقة، التي تعتبر أستراليا ونيو زيلاندا وجنوب إفريقيا من أكبر المشاركين حظا بالفوز. ويطلب من المتنافسين في النهائي هذا الأحد جز 20 خروفا، خلال 12 أو 16 دقيقة.