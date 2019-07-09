شاهد مهرجان الشارع الفني في روسيا

أكثر من 20 عملا فنيا من الجرافيت غطى جدران ومباني مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، رسمها فنانون من روسيا واسبانيا والمانيا وبريطانيا، وذلك في العام العاشر لمهرجان الشارع الفني.

ابتكر الفنان الاسباني "أمباريتو" لوحة عملاقة لتقليد زر تشغيل يوتيوب في الجزء الخارجي من مبنى أحد المناطق السكنية للمدينة.

وشدد منظم المهرجان "كوستانتين راخمانوف" أن مثل هذا الحدث السنوي هو فرصة للفنانين للترويج لأعمالهم على جمهور أوسع، وأن السنوات الأربع الأولى كانت صعبة للغاية بالنسبة لهم كمنظمين.