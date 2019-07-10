شاهد: الرئيس التركي يشارك في الذكرى الـ 24 لمجزرة سريبرنيتشا

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب مئات البوسنيين في إحياء الذكرى الـ 24 لمجزرة سريبرنيتشا بالعاصمة البوسنية سراييفو. وبالمناسبة قامت السلطات البوسنية بدفن 33 جثة تمّ التعرف عليها والتي تعود لضحايا المجزرة.

مجزرة سريبرنيتشا شهدت مقتل 8 آلاف رجل ومراهق بوسني على أيدي القوات الصربية خلال الحرب الأهلية التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة حيث تمّت إبادتهم في الجيب الذي كان يخضع لحماية للأمم المتحدة في يوليو-تموز 1995. وقد وصفت مجزرة سريبرنيتشا بأنها إبادة جماعية من قبل المحاكم الدولية. وحتى الآن، تم العثور على رفات أكثر من 6600 شخص.