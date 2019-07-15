شاهد: نيس تقيم عرضاً للألعاب النارية لأول مرة منذ الهجوم الإرهابي في 2016

أقامت مدينة نيس الفرنسية المطلة على البحر الأبيض المتوسط عرضاً كبيراً من الألعاب النارية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني في فرنسا، مساء السبت الفائت، وذلك لأول مرّة منذ الهجوم الدامي الذي استهدفها في العام 2016. وأدى الهجوم وقتئذ إلى مقتل 86 شخصاً من الناس الذين كانوا يشاهدون عرضاً من الألعاب النارية على الشاطئ. وكان التونسي محمد لحويج (31 عاماً) قد نفذ المذبحة بعد أن هاجم الحشد ودهس قسماً منه بالشاحنة التي كان يقودها، ثم سقط قتيلاً بعد أن أرداه عناصر الشرطة...