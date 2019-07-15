شاهد: تورينو الإيطالية تستضيف دوري أبطال الطائرات المسيّرة

تنافست ثمانية فرق ضمن مواجهات دوري أبطال الطائرات المسيرة، وهو سباق مخصص للطائرات المسيّرة (الدرون)، فائقة السرعة. واستضافت مدينة تورين الإيطالية، يومي الجمعة والسبت الفائتين، البطولة، وفاز فريق "أبيكس ريسينغ" في النهائي على فريق "إكس بلايد" البريطاني، تحت أنظار آلاف المتفرجين. وتلك الطائرات الصغيرة بحاجة إلى 1.6 ثانية فقط للانتقال من سرعة 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة. وفي التصنيف العالمي، لا يزال فريق إكس بلايد في صدارة الفرق برصيد 840 نقطة، بينما يحتل "أبيكس ريسينغ" المرتبة الثانية برصيد 660 نقطة على أن تقام النسخة المقبلة من دوري أبطال الطائرات المسيرة في السعودية بتاريخ 12 و13 أيلول/سبتمبر القادم.