شاهد: حديقة حيوانات فيينا تكشف عن صغيرها الوافد الجديد

قدمت حديقة حيوانات شوينبرون في فيينا يوم الخميس (18 يوليو)، فيلاً صغيراً ولد قبل خمسة أيام، من أم تبلغ من العمر 27 عاماً، اسمها نومبي. هو الفيل الثاني في الحديقة الذي تم حمله عن طريق التلقيح الصناعي، حيث يأتي السائل المنوي من أب في محمية "فيندا" الطبيعية في جنوب إفريقيا. الطفل الذي يبلغ وزنه 90 كيلوغراماً عند الولادة، لم يتم تحديد اسمه بعد، وأطلقت حديقة حيوان شوينبرون، استطلاع رأي ينتهي يوم 23 يوليو، لتقديم مقترحات لتسمية الفيل الجديد، شريطة أن يكون الاسم قصيرا وسهل النطق، حتى يتمكن الأطفال الصغار من مناداة الفيل الصغير بسهولة ومرح.