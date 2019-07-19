شاهد: شاب من كوستاريكا يطعم التماسيح البرية لكسب لقمة عيشه

وجد خوان سيرداس، صاحب السنوات السبع والعشرين، في إطعام التماسيح البرية في مقاطعة بونتانيراس في كوستاريكا، وسيلة لكسب لقمة عيشه بعد معاناة كبيرة مع البطالة. ويذهب سيرداس إلى نهر تاركوليس كلمّا جاءه السياح، حيث يقدّم لهم عرضاً لجني بعض المال. وتقول الدولة إن هناك نحو 2500 تمساح في أنهر المنطقة وكانت قد منعت بشكل كامل إطعام الحيوانات البرية، كي لا تفقد غريزة الصيد الفطرية، وتتوقف بالتالي عن الاصطياد، ما قد يؤثر سلباً على الدورة الطبيعية. وحذرت الدولة الأشخاص الذين يعملون كدليل سياحي من دفع السياح إلى مشاهدة إطعام التماسيح، مهددة بملاحقتهم قانونياً وسحب الرخص منهم.