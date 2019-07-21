شاهد: مواجهات بين الشرطة وأفراد من اليمين المتطرف هاجموا مسيرة للمثليين في بولندا

احتجزت الشرطة في شرق بولندا أشخاصاً اعتدوا لفظياً على مشاركين في مسيرة فخر للمثليين ومثليي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً.

وأحاطت الشرطة بحوالي 500 شخص على طول طريق الموكب في مدينة بياليستوك يوم السبت 20 تموز/ يوليو.

وأظهرت لقطات مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للمشاركين بالمسيرة، كما أظهرت أحد المتظاهرين يضرم النار بعلم قوس قزح، وبحسب الشرطة تم اعتقال شخص لقيامه بخطف أحد أعلام قوس قزح من حامله.

وواصلت المسيرة طريقها رافعة شعارات "الحب ليس خطيئة" و "المساواة بين الجنسين".