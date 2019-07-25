شاهد: القفز من الجسر مسابقات ذات شعبية في كوسوفو!

تقام مسابقات الغطس من على الجسر الواقع في أوراه إفشيشت فوق نهر درين في كوسوفو منذ عقود. حيث يمكن للمتسابقين الغوص بطريقتين إما الغوص بأذرعهم فوق رؤوسهم بأسلوب "غوص السنونو" أو عن طريق القفز مباشرة في المياه. ويمكن القفز من على هذا الجسر على ارتفاعين مختلفين: 10 أمتار أو 22 متراً. وتستقطب هذه المسابقات مشاركين مختلف الأعمار تتراوح بين 17 و 75 عاماً سواء للمشاركة أو الاستمتاع بالمشاهدة فقط . يذكر أن هذه المسابقات انقطعت بسبب حرب كوسوفو في أواخر التسعينيات ، لكنها عادت في عام 2014.