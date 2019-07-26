سيارة الفيلم الأمريكي الشهير "غبي وأغبى" تجوب شوارع سان بطرسبرغ في روسيا

قام ممثل ومدون روسي بتصميم سيارة الكلاب التي لا تنسى من الفيلم الأمريكي "غبي وأغبى" عام 1994، ليبدا التجول بهذه السيارة المغطاة بالفراء في شوارع سان بطرسبرغ يوم الخميس لتصبح هذه السيارة الهزلية حقيقة تسير على عجلات. ويعتبر الممثل رومان بريتولا نفسه من كبار المعجبين بالفيلم وهذا ما دفعه على تصميم هذه السيارة هو وفريقه ثلاثة أيام ليجعل هذه السيارة حقيقة تسير على عجلات. وقد نالت هذه الحركة إعجاب متابعيه الـ150 ألف على قناته على يوتيوب. يذكر أن فيلم "غبي وأغبى" Dumb and Dumber من بطولة جيم كيري وجيف دانيلز.