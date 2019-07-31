شاهد: لحظة خروج قطار شحن عن السكة الحديدية في التشيك

خرج قطار لنقل البضائع عن السكة الحديدة بالقرب من ماريانسكي لازن في جمهورية التشيك. ووقع الحادث على بعد حوالي 12 كيلومترا من الحدود الألمانية. وكان القطار محملا بالحجر الجيري عندما انحرف عن مساره بين تشودوفا بلانا وماريانسكي لازن.

وقال متحدث باسم هيئة التفتيش وسلامة السكك الحديدية التشيكية إن ما مجموعه 13 عربة خرجت عن مسارها وأن الأضرار التي لحقت بالقطار والسكك الحديدية تقدر بنحو 29 مليون كرونة تشيكية أي حوالي مليون يورو.

وأكدت السلطات التشيكية عدم وقوع أضرار بشرية. وتشير النتائج الأولية للتحقيق إلى أن القطار كان يسير أسرع بثلاث مرات من الحد المسموح به للسرعة في هذا الجزء من المسار.