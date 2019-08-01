شاهد: المدافعون عن البيئة في بروكسل يطالبون بإنهاء استخدام المبيدات الحشرية التي تقتل النحل

تجمَع المدافعون عن البيئة خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل بلجيكا يوم الأربعاء للمطالبة بإنهاء استخدام المبيدات الحشرية التي تقتل النحل.

وينتمي المشاركون بالحملة إلى شبكة "ب.ا.ن"، وهي تحالف يضم أكثر من 600 منظمة ومؤسسة غير حكومية بأكثر من 60 دولة حول العالم، تكافح من أجل معالجة الآثار الخطرة والضارة للمبيدات الحشرية.

قال مارتن ديرمين، مسؤول السياسة في شبكة "ب.ا.ن"، إن التحالف أطلق مبادرة جديدة تدعى "سيف بيز أند فارمرز" "لأننا مقتنعون بأن صحة النحل وصحة البيئة ترتبط ارتباطاً وثيقاً".