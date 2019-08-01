شاهد: 3 أطنان من الإمدادات لمحطة الفضاء الدولية محمّلة على متن سفينة شحن روسية

أُطلِقت يوم الأربعاء في تمام الساعة 12 بتوقيت غرينتش سفينة شحن روسية بدون طيار تحمل إمدادات لمحطة الفضاء الدولية من مجمع الفضاء الروسي في كازاخستان. وتتمثل مهمة سفينة الإمداد بروغريس 73 المركبة فوق صاروخ بالالتحام مع المحطة الفضائية الدولية بعد حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة بعد عبورها لمدارين. وتحمل سفينة الإمدادات بروغريس حوالي ثلاثة أطنان (2.7 طن متري) من المواد الغذائية والوقود والإمدادات إلى المحطة الفضائية التي تضم حالياً ستة رواد فضاء.